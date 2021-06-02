РПЦ просит передать ей фундамент церкви в поселке Александровская, чтобы восстановить храм

Приход храма Казанской иконы Божией Матери направил заявку в комитет имущественных отношений с просьбой передать им в пользование фундамент церкви у железнодорожной станции "Александровская". Приход хочет получить фундамент в бессрочное пользование.

Как следует из обращения, структура Русской православной церкви хочет восстановить на месте часовню во имя Вознесения Господня. Ее построили еще в 1869 году, но в XX веке разобрали, отмечает религиозная организация.

Согласно данным Росреестра, фундамент находится в 15 метрах на юго-запад от здания вокзала станции "Александровская". Там же сказано, что назначение фундамента "историческое", а его площадь составляет 78,1 кв. м. На кадастровый учет фундамент поставлен в феврале 2021 года.

По информации портала Citywalls, часовню в XIX веке построили на народные пожертвования в честь возвращения императора Александра II на родину живым после покушения во Франции. С 1923 года здание использовалось не по религиозному назначению, а в 1949 году его разобрали на одном из субботников, сообщает сайт.

София Саттарова