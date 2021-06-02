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Выборы - 2021

Муниципал

18:51

Член ГИК Краснянский: Советовал бы заинтересованным лицам обратиться в суд для назначения выборов в МО "Ланское"

фото ЗакС политика Член ГИК Краснянский: Советовал бы заинтересованным лицам обратиться в суд для назначения выборов в МО "Ланское"

Член Санкт-петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский со ссылкой на законодательство напомнил ЗАКС.Ру, что в случае неназначения выборов муниципальным советом МО "Ланское" - сделать это должна избирательная комиссия муниципального образования. Если избирком тоже уходит от своей ответственности, то вопрос решается через суд, заявил Краснянский.

В августе 2020 года суд признал недействительными выборы по второму округу муниципального образования "Ланское" (бывшая "Черная речка"). Согласно закону, там должны были назначить новое голосование - пройти оно должно в течение года до 5 августа 2021 года. Для соблюдения всех необходимых сроков на проведение кампании муниципальный совет должен был назначить выборы до 17 мая, а ИКМО - до 27 мая. Соответствующих решений на сайте совета и муниципального избиркома нет.

По словам Краснянского, ИКМО никак свою позицию Горизбиркому не прояснила. Он отметил, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия не имеет полномочий по регулированию работы муниципального избиркома. В сложившейся ситуации вопрос в рамках закона можно решить только через суд - обратиться в Санкт-Петербургский городской суд могут избиратели или прокурор, сообщил Краснянский. 

- Решение адресуется либо действующей избирательной комиссии муниципального образования, либо суд обязывает Санкт-Петербургскую избирательную комиссию сформировать временную ИКМО для проведения этих выборов. К сожалению, процедура именно такая. <...> Я бы рекомендовал всем заинтересованным лицам это сделать побыстрее для того, чтобы мы могли провести эти выборы в единый день голосования, - сказал член ГИК.

По его словам, Горизбирком готов сформировать новую ИКМО для проведения перевыборов в МО "Ланское". Этот муниципальный избирком должен будет полностью формироваться ГИКом и подчиняться ему, отметил Краснянский. 

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Петербурга Александр Шишлов обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой подать заявление в суд для назначения выборов в МО "Ланское".  Отмены результатов голосования в суде добился экс-кандидат по округу Павел Чупрунов. После решения суда о том, что выборы были недействительными, своего мандата лишился брат спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова Василий. 

 

София Саттарова


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