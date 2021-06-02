К Евро-2020 Петербург украсят более тысячи "футбольных" баннеров

Свыше 1,7 тысяч тематических элементов оформления появится на петербургских улицах к моменту начала чемпионата Европы по футболу, о чем сообщила пресс-служба комитета по печати Смольного.

"Всего в городе планируется размещение 1 764 единиц оборудования, среди которых: 1,1 тыс. баннеров и композиций на опорах освещения, одна отдельно стоящая композиция из восьми четырехметровых кубов на дороге в аэропорт "Пулково 1" - приветственная композиция Welcome/Good Bye", - гласит сообщение.

Баннеры и панно поместят на центральных магистралях, тогда как флаги в количестве более 550 повесят на пролетах мостов. Отдельно отмечается, что на всем протяжении Невского проспекта установят 12 подвесных "футбольных" композиций. Со вчерашнего дня, 1 июня, в общественных местах стали транслировать аудио- и видеорекламу долгожданного турнира, перенесенного из-за пандемии с прошлого года.

Напомним, что стадион "Зенит Арена" примет семь матчей чемпионата, включая полуфинал. Из-за санитарно-эпидемических ограничений попасть на трибуны смогут только 34 тысяч зрителей - половина от вместимости спортивного сооружения.