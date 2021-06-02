Объекты "Северного потока - 2" в Ленобласти запустят в тестовом режиме

Начиная с 6 июня расположенные на территории Ленобласти объекты магистрального газопровода "Северный поток - 2" заработают в тестовом режиме, о чем на открывшемся в среду Петербургском международном экономическом форуме объявил губернатор Александр Дрозденко.
"Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону", - цитирует главу Ленобласти "Интерфакс".
По его оценке, проект находится на "финишной прямой".
Реализация "Северного потока - 2" стартовала в 2016 году. Прокладываемый по дну Балтийского моря, трубопровод призван снабжать российским газом европейские страны в обход Украины. Его длина составит 1234 км. Противником проекта долгое время являются Соединенные Штаты, предлагающие европейскому потребителю свой сжиженный газ. В конце 2019 года США ввели санкции против будущего трубопровода. В марте 2021-го "Газпром" пообещал полностью завершить строительство до конца года.