Объекты "Северного потока - 2" в Ленобласти запустят в тестовом режиме

Начиная с 6 июня расположенные на территории Ленобласти объекты магистрального газопровода "Северный поток - 2" заработают в тестовом режиме, о чем на открывшемся в среду Петербургском международном экономическом форуме объявил губернатор Александр Дрозденко.

"Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону", - цитирует главу Ленобласти "Интерфакс".

По его оценке, проект находится на "финишной прямой".