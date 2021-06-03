Тюменская полиция составила протокол на активиста за репост "экстремистского" ролика Навального

В Тюмени полиция составила административный протокол в отношении местного активиста Алексея Княжева за репост вышедшей в 2002 году видеозаписи Алексея Навального, которая признана экстремистской, пишет "МБХ медиа".

Княжеву, соответственно, инкриминируют пропаганду экстремизма - ч. 1 ст. 20.3 КоАП.

"Ролик давно удален с моей страницы. Предполагаю, что на меня кто-то донес, так как за это же видео оштрафовали депутата Юрия Юхневича. Вообще, странно: видео все еще в открытом доступе, то есть можно оштрафовать за него любого", - поделился мнением активист.

Добавим, что не так давно Тобольский горсуд назначил штраф депутату Тюменской областной Думы от КПРФ Юрию Юхневичу за репост этой же видеозаписи.