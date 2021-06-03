В России выявили еще 8,9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 841

В России за последние сутки выявлено 8 933 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии во всех регионах России зафиксировано 5 099 182 случая заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 122 660 россиян, 393 летальных исхода добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболел еще 841 человек. По данным штаба, на 3 июня коронавирусной инфекцией болеют 18 946 петербуржцев, всего с марта 2020 года в городе зарегистрировано 442 175 случаев заболевания. Число умерших от инфекции в Петербурге увеличилось на 39, по официальным данным, от болезни скончались 14 459 горожан.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 876 человек (98 856 активных случаев болезни). В Подмосковье — 770 (42 653 человека болеют сейчас).