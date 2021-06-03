Беглов на торжественном открытии ПМЭФ: Мы впервые в пандемию проводим такое крупное мероприятие

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с речью на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что город впервые проводит такое крупное публичное мероприятие во время пандемии коронавируса.

- Правительство Санкт-Петербурга сделало все возможное, чтобы Санкт-Петербургский международный экономический форум стал площадкой свободной от ковида. Уверен, что вы с пониманием отнеслись к мерам предосторожности. В мире накопилось большое количество экономических, политических важных вопросов, которые невозможно решать просто на удаленке, - заявил Беглов в своей речи.

По его словам, Петербург уже научился жить в новых условиях. Сейчас город открыт миру и гостям, добавил губернатор.

Он отметил, что в рамках форума подготовлена культураня программа. В частности, Беглов пригласил всех на концерт на Дворцовой площади "От классики до рока".

Напомним, ПМЭФ провоходит в Петербурге ежегодно, кроме 2020 года - тогда его отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году форум проходит со 2 по 5 июня.

София Саттарова

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