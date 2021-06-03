Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ

Россия в течение месяца намерена полностью отказаться от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния, передает ТАСС со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

"Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% - вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото", — сказал Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что переход к новой структуре ФНБ произойдет "достаточно быстро, в течение месяца". По его словам, в долларах США будет вложено 0%, в евро 40%, в юанях 30%, в золото 20%, в фунты и иены по 5%. Пока в структуре ФНБ доля доллара и евро составляет по 35%, юаня - 15%, фунтов стерлингов — 10%, иены — 5%.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что вывести доллар из структуры ФНБ решили из-за угрозы антироссийских санкций со стороны США.