В Петербурге массово переносят концерты из-за ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов"

Комитет по культуре объявил, что концерты, запланированные на время проведения в Петербурге ПМЭФ-2021, чемпионата Европы по футболу и праздника выпускников "Алые паруса", будут перенесены.

"Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. В связи с этим совместно с организаторами принято решение о переносе концертов, запланированных на период проведения данных мероприятий", - заявили в комитете.

ПМЭФ проходит в Петербурге со 2 по 5 июня, матчи Евро-2020 состоятся 12, 16, 21 июня и 2 июля. "Алые паруса" запланированы на ночь с 25 на 26 июня.

Руководство клуба А2 уже получило от комитета письмо об отказе согласовывать концерты групп ЛСП, Wildways и "Каста" 3, 4 и 6 июня соответственно, фото документа опубликовали ЛСП в Telegram. Также перенесен концерт группы The Hatters в СК "Юбилейный", который должен был состояться 6 июня.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру