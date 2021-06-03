Жителя Москвы вызвали на допрос в СК из-за донатов ФБК

Жителя Москвы вызвали на допрос в Следственный комитет из-за пожертвований ФБК*, пишет "ОВД-Инфо" со ссылкой на москвича, пожелавшего остаться анонимным.

По словам москвича, следователи связались с ним по телефону "в рамках уголовного дела", и сначала мужчина подумал, что ему звонят мошенники.

"Потом, когда я уже понял, что это действительно следователь, он начал задавать вопросы: „Вы перечисляли деньги на адрес штабов Навального"", — рассказывает собеседник издания.

После серии вопросов мужчину попросили приехать в СК, чтобы записать его ответы под протокол. Ожидается, что допрос состоится 17 июня.

Процессуальный статус москвича пока неизвестен. Адвокат Екатерина Тертухина предположила, что скорее всего его допросят в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбудили против Алексея Навального в конце декабря 2020 года. Напомним, то дело было возбуждено из-за донатов граждан фонду.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов в России