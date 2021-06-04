Чибис привез на ПМЭФ запрещенного к лову камчатского краба

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, посетивший Петербургский международный экономический форум, продемонстрировал собравшимся краснокнижного камчатского краба, что нашло отражение в Instagram чиновника. В посте говорится, что таким образом мурманская делегация знакомит общественность с богатствами Арктики.

ТАСС, в свою очередь, узнал, что краба назвали Юрием и что он зарекомендовал себя как хороший прогнозист.

Между тем, "Новая газета" обратила внимание на то, что вылов краба в регионе Чибиса строго запрещен и штрафуется. Издание, заинтересовавшись обстоятельствами добычи краба Юрия, отправило в администрацию региона журналистский запрос.