Минтруд рассмотрит идею сделать 31 декабря постоянным выходным днем

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что Минтруд еще рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным днем, передает ТАСС.

"Мы на нее [возможность введения выходного 31 декабря] обязательно посмотрим, но с учетом ближайшего горизонта это нам еще нужно рассмотреть", — сказал Котяков.

По его мнению, поправки об установлении 31 декабря выходным днем примут в весеннюю сессию. Министр уже анонсировал выходное 31 декабря в 2022 году, поскольку это число выпадет на субботу.

Время от времени в парламенте звучат предложения объявить 31 декабря постоянным выходным. В 2020 году этот день выпадал на будний, поэтому считаля рабочим. Однако президент Владимир Путин рекомендовал регионом объявить его выходным, и после этого вовсех субъектах федерации 31 декабря стал выходным.