ФССП ищет у Навального имущество для взыскания 29 млн рублей

Судебные приставы ищут имущество и деньги у политика Алексея Навального для взыскания с него 29 млн рублей по решениям судов, заявил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество", — приводит слова Аристова "Интерфакс".

При этом глава ФССП уточнил, что частично с Навального уже взыскали деньги, но назвать точную сумму он затруднился. По словам Аристова, срок исполнения ФССП решения - три года, и исполнительное производство в отношении Навального продолжается, несмотря на заключение политика в колонии. Также Аристов добавил, что приставы занимаются взысканием судебного долга в отношении ФБК*.

Навальный отбывает срок в колонии после того, как Симоновский суд Москвы в феврале заменил его условный срок на реальный по ходатайству ФСИН. Служба была недовольна тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления, которое он пережил в августе прошлого года.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов в России

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру