Цивилев предложил Минздраву включить анализ на антитела к коронавирусу в программу ОМС

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением включить анализ на антитела к коронавирусу в программу обязательного медицинского страхования.

По мнению Цивилева, такой шаг позволит ускорить темпы вакцинации от коронавируса в России. Он указал, что у граждан есть "ложная уверенность в наличии антител", а проверить это можно, лишь сдав анализ на коммерческой основе.

Средняя стоимость анализа на антитела к коронавирусу в медицинских лабораториях - около 2 тысяч рублей, если проводить тест на наличие двух видов: G (постоянные) и М (временные), отметил Цивилев. В связи с этим он предлагает Минздраву рассмотреть возможность включения анализа на антитела в программу ОМС. Эту идею он просит рассмотреть как "возможную меру по повышению темпов вакцинации населения".

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