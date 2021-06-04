Политолог Шульман: Граждане хотят не только открытости госорганов, но и возможность влиять на решения

Политолог Екатерина Шульман на обсуждении открытости государственных органов на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что с точки зрения доступности информации российские ведомства находятся на высоком уровне в сравнении с иностарными коллегами. Но не всегда эти данные представлены в понятном и доступном для не специалиста виде, отметила политолог.

Она добавила, что для граждан важна не столько открытость информации, сколько публичность власти. Также россияне хотят иметь возможность получить ответ на свой запрос и влиять на принимаемые решения.

- Когда оттуда (сайт regulation.gov.ru для публикации проектов нормативных актов - прим. ЗАКС.Ру) выуживается какое-то будущее решение, которое тем или иным группам граждан кажется ненужным, опасным, избыточными, возникает вопрос: "Хорошо, вот мы узнали, как мы можем на это повлиять?" - заявила Шульман.