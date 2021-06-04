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14:43

Путин попросил организовать условия для вакцинации иностранцев в России

фото ЗакС политика Путин попросил организовать условия для вакцинации иностранцев в России

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня, попросил правительство до конца июня организовать для иностранных граждан условия платной вакцинации от коронавируса.

Глава государства отметил, что жители других стран, в том числе крупные бизнесмены, уже посещают страну для того, чтобы привиться российской вакциной.

Путин также заявил, что необходимо вакцинировать трудовых мигрантов, приезжающих в страну. Президент в очередной раз обратился к россиянам с просьбой привиться от COVID-19. Он подчеркнул, что это безопасно и грозит только повышением температуры на некоторое время.

Говоря о международной обстановке, Путин сказал, что только 10% планеты к середине 2021 года привились от коронавируса. Он отметил, что доступ к вакцинам не равномерен в развитых и развивающихся странах. 

"Сотни миллионов не имеют доступа к вакцинам. Помощь этим странам ничтожна. Как у нас говорят, "своя рубашка ближе к телу", - заметил Путин.

Президент страны открыл пленарное заседание в рамках ПМЭФ-2021. Также на нем запланированы выступления эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

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