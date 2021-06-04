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15:21

Матвиенко считает, что Евро-2020 подорвет доверие к фейкам о России

фото ЗакС политика Матвиенко считает, что Евро-2020 подорвет доверие к фейкам о России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность предстоящих летом матчей Евро-2020 с точки зрения улучшения репутации России и развенчания ошибочных суждений о стране.

"Уверена, что все, кто приедет к нам [на чемпионат Европы по футболу], они абсолютно изменят мнение, впечатление о нашей стране и не будут верить тем фейкам, которые распространяются в интернете, той неправдоподобной информации, бездоказательным обвинениям, которые постоянно придумываются в адрес нашей страны", - цитирует ТАСС ее речь, произнесенную в рамках Петербургского международного экономического форума.

По ее предположению, гости турнира смогут в полной мере убедиться, что Россия - спокойная и гостеприимная страна. Уровень подготовки к футбольному чемпионату чиновница оценила очень высоко, похвалив петербургских чиновников за развитие спортивной инфраструктуры.

Напомним, что Петербург примет семь матчей перенесенного на год из-за пандемии Евро-2020, включая один четвертьфинал. Каждый из них, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора смогут посетить не более 34 тысяч болельщиков.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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