Путину не кажется, что "жесткая рука" государства душит россиян

Владимиру Путину во время Петербургского международного форума 4 июня задали вопрос о бизнесменах, которые находятся в российских следственных изоляторов. Согласно данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы, в столичных СИЗО за все время наблюдений ОНК никогда не сидело так много предпринимателей.

Модератор пленарного заседания ПМЭФ Станислав Натанзон процитировал высказывание Путина 1996 года:

"Мне иногда кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше и безопаснее, на самом деле эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить".

"Это я сказал?" - удивился Путин.

После этого он признался, что не чувствует, чтобы "жесткая рука" уже начала душить граждан.

"Качество предпринимателя никому не дают право нарушать закон", - отметил президент.

По словам Путина, количество "тюремного населения" в России за последнее время снизилось вдвое, а если права бизнесменов и нарушаются, то этим вопросом должен заниматься институт уполномоченного по правам предпринимателей.

Ранее Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2021. В частности, президент распорядился на год продлить программу льготной ипотеки и объявил о завершении прокладки труб первой нити "Северного-потока-2". Также в нем принимают участие эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Свои видеообращения к участникам форума записали президенты Аргентины Альберто Фернандес и Бразилии Жаир Болсонару.