Глава британского МИД требует наказания для организаторов "неправдоподобного" интервью Протасевича

Вышедшее накануне на белорусском телеканале ОНТ интервью с оппозиционером Романом Протасевичем, находящимся под арестом, вызвало осуждение и возмущение со стороны правительственных чиновников Германии и Великобритании. Обе реакции объединяет предположение, что разговор, в котором Протасевич признается в организации массовых беспорядках и фактически излагает точку зрения силовиков, записывался под серьезным моральным и, возможно, физическим давлением. Член немецкого кабмина Штеффен Зайберт охарактеризовал интервьюю как "постыдное и неправдоподобное".

"Это позор и для телекомпании, которая показала это интервью, и для белорусского руководства, которое в очередной раз демонстрирует свое презрение к демократии и, надо сказать, к человечеству", - заявил чиновник.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter высказался еще более категорично и определенно, потребовав подвергнуть судебному преследованию организаторов и постановщиков интервью.

Напомним, что Протасевича, экс-главреда Telegram-канала NEXTA с большим международным скандалом сняли с самолета в небе над Белоруссией под предлогомне подтвердившейся террористической угрозы. Вместе с подругой, россиянкой Софьей Сапегой, его обвиняют в преступлениях против режима Александра Лукашенко в разгар прошлогодних протестов.