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17:58

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела из-за граффити с Навальным

фото ЗакС политика Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела из-за граффити с Навальным

Петербургская прокуратура отменила собственное постановление о возбуждении уголовного дела о вандализме, которое возникло из-за появления на трансформаторной будке в Пушкарском саду граффити с портретом находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Марию Беляеву, защищающую одного из создателей уличного портрета. Дело, напомним, возбудили о вандализме "по мотивам политической вражды". 

"В первую очередь, это был акт выражения милосердия и сострадания человеку, который вернулся в свою страну, зная, что будет отправлен в тюрьму. Таким образом для моего подзащитного важно было поддержать его как человека", - рассказала Беляева, подчеркнув, что о политической вражде или ненависти в данном случае речи идти не может.

Решение прокуратуры, которая сочла возбуждение дела незаконнным и необоснованным, адвокат приветствует: "это еще лучше, как будто уголовного дела нет, не было и не будет". 

Напомним, что граффити провисело на будке всего несколько часов, после чего изображение закрасили коммунальщики. Вскоре на будке появилось изображение сотрудника силовых структур в форменном облачении как пример альтернативного "героя нового времени", но и оно просуществовало на своем месте совсем недолго.

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