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4 июня, 19:18

Под Псковом отреставрировали могилу Пушкина

фото ЗакС политика Под Псковом отреставрировали могилу Пушкина

В Святогорском монастыре, входящем в состав Пушкинского заповедника, закончили реставрировать могилу классического русского поэта Александра Пушкина, передает ТАСС со ссылкой на митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова.

"Хотел бы порадовать вас сообщением, сдана <..> музею "Михайловское" после реставрации обновленная и укрепленное надгробие, могила Александра Сергеевича Пушкина. Наше АНО "Возрождение" взяло на себя эту работу. Очень профессиональные силы были задействованы", - приводятся слова священнослужителя, входящего в президентский совет по культуре и искусству.

Таким образом, работы, длившиеся меньше месяца успели провести к 222 годовщине со дня рождения поэта, которую отметят 6 июня. Среди прочего, подрядчик должен был заняться золочением ряда элементов, отреставрировать обелиск и создать новый защитный колпак.

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