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10:25

На востоке Петербурга из-за взрыва газа эвакуировали жилой дом

фото ЗакС политика На востоке Петербурга из-за взрыва газа эвакуировали жилой дом

В квартире одного из домов на проспекте Энтузиастов в Петербурге случился взрыв газа, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В результате один человек получил травмы, а еще сорок пришлось эвакуировать. По словам источника агентства, пострадавший гражданин закурил сигарету после того, как произошла утечка газа из баллона. Источник добавляет, что взрывной волной частично снесло стены.

"В результате происшествия в жилом девятиэтажном доме в квартире на пятом этаже в стене со смежной квартирой обнаружены трещины", - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадал 39-летний мужчина, причем рассматривается версия о попытке самоубийства. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.

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