Путин: Осенью россияне смогут более свободно путешествовать

Выезд россиян за границу станет более доступным и удобным не раньше, чем произойдет иммунизация от коронавируса 60% населения, о чем объявил президент Владимир Путин, встречаясь в рамках Петербургского международного экономического форума с главными редакторами иностранных информационных агентств. В свою очередь, на достижение этого показателя следует рассчитывать, по оценке президента, к сентябрю.

"После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", - произнес глава государства на встрече, видео которой выложено на сайте Кремля.

Путин отметил и роль западных стран в упрощении международного туризма для россиян, призвав отнестись к вакцинации отечественными препаратами от коронавируса не менее серьезно, чем к иммунизации иными вакцинами.