18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:55

Путин: Осенью россияне смогут более свободно путешествовать

фото ЗакС политика Путин: Осенью россияне смогут более свободно путешествовать

Выезд россиян за границу станет более доступным и удобным не раньше, чем произойдет иммунизация от коронавируса 60% населения, о чем объявил президент Владимир Путин, встречаясь в рамках Петербургского международного экономического форума с главными редакторами иностранных информационных агентств. В свою очередь, на достижение этого показателя следует рассчитывать, по оценке президента, к сентябрю.

"После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", - произнес глава государства на встрече, видео которой выложено на сайте Кремля.

Путин отметил и роль западных стран в упрощении международного туризма для россиян, призвав отнестись к вакцинации отечественными препаратами от коронавируса не менее серьезно, чем к иммунизации иными вакцинами. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:10 В РФ выявили еще 9,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 857

4 июня, 21:22 Депутаты МО "Лиговка-Ямская" проголосовали за отставку Войтановского

4 июня, 21:06 Президент на ПМЭФ: о Протасевиче, льготах и вакцинировании иностранцев

4 июня, 16:40 Производство "Спутника V" вырастет до 20 млн доз в месяц

4 июня, 14:43 Путин попросил организовать условия для вакцинации иностранцев в России

4 июня, 12:27 Цивилев предложил Минздраву включить анализ на антитела к коронавирусу в программу ОМС

4 июня, 11:47 В России фиксируют около 9 тысяч новых случаев COVID-19 третий день подряд

3 июня, 17:45 В Петербурге массово переносят концерты из-за ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов"

3 июня, 17:27 Собянин допустил полное снятие ограничений на массовые мероприятия в Москве к осени

3 июня, 16:31 В Колпино открылся новый пункт вакцинации от COVID-19: в доступе - только "КовиВак"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:25 Защитники здания ВНИИБ провели новый народный сход

15:30 У Невы почтили память погибших от сталинских репрессий

14:49 Максим Резник открыл предвыборный штаб в Московском районе

14:30 Гудков-старший сообщил о новых обысках по делу о неоплаченной аренде подвала

13:46 Петербург подписал на ПМЭФ соглашения более чем на 200 млрд рублей

13:32 Из горящей квартиры в Кировском районе смогли спасти женщину с детьми

13:10 В РФ выявили еще 9,1 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 857

12:25 На ПМЭФ Путин не признал притеснения оппозиционеров и журналистов в России

11:35 Муниципал: На Юго-Западе Петербурга провели народный сход из-за перегруженности школ

11:27 Суд в Петербурге принял административное дело на Пивоварова после его ареста

10:55 Путин: Осенью россияне смогут более свободно путешествовать

10:25 На востоке Петербурга из-за взрыва газа эвакуировали жилой дом

4 июня, 21:46 Муниципал: Суд прекратил дело депутата МО "Гражданка", задержанной на форуме "Муниципальная Россия"

4 июня, 21:22 Муниципал: Депутаты МО "Лиговка-Ямская" проголосовали за отставку Войтановского

4 июня, 21:06 Президент на ПМЭФ: о Протасевиче, льготах и вакцинировании иностранцев

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru