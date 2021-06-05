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Муниципал

11:35

На Юго-Западе Петербурга провели народный сход из-за перегруженности школ

фото ЗакС политика На Юго-Западе Петербурга провели народный сход из-за перегруженности школ

Накануне вечером жители МО "Южно-Приморский" вышли на народный сход, посвященный проблеме чрезмерной загруженности общеобразовательных школ в районе, из-за которой дети вынуждены учиться в две смены. В данном случае речь шла о школах №№509, 547, 219 и 291, где в такие условия поставлены учащиеся 4, 7 и 8 классов. Мероприятие посетили муниципальные депутаты Валерий Веремейчик и Александр Кузнецов.

В ходе дискуссии участники согласились с тем, что ситуация не позволяет полностью обойтись без нескольких смен, но предложили организовать учебный процесс более-менее справедливо: сделать так, чтобы вторая смена длилась для одних классов не более полугода и далее переходила к другим классам. Решено было также продолжать активно давить на чиновников, торопя их со строительством школ на территории жилых комплексов "Балтийская жемчужина", "Южная акватория" и "Огни залива".

Ранее Веремейчик направил обращение к главе комитета по образованию Наталии Путиловской, в котором потребовал исключить обучение четвероклассников во вторую смену. При этом новые школы в районе, согласно последним обещаниям Смольного, появятся не раньше 2024 года.

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