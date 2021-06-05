На ПМЭФ Путин не признал притеснения оппозиционеров и журналистов в России

Российский президент Владимир Путин, встречаясь в рамках Петербургского международного экономического форума с главредами зарубежных информационных агентств, решил поспорить с мнением о РФ как о государстве с процветающей цензурой, давлением на СМИ и притеснением политических оппонентов режима. Президент напомнил, что в стране существуют 35 партий.

"У нас оппозиция работает открыто, кстати говоря, и несистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что они занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем", - произносит российский лидер на видеозаписи встречи, доступной на сайте Кремля.

Так или иначе, резюмировал Путин, даже при всех возможных недостатках отечественная политическая система развивается сообразно уровню развития самого общества.

"И предоставьте нам, пожалуйста, право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни", - попросил он.

Между тем, к гражданским свободам в США у Путина вопросов не меньше: он напомнил о десятках арестованных американцев, которые "зашли в Конгресс" в январе. Суровость их преследования, следует из речи Путина, несоразмерна содеянному.