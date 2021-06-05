Из горящей квартиры в Кировском районе смогли спасти женщину с детьми

В Петербурге днем 5 июня вспыхнула квартира в доме 46 по проспекту Стачек, о чем сообщил телеканал 78. Несмотря на сильное горение, сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать женщину и двух ее детей, которые прятались от подступавшего к ним огня на балконе четвертого этажа.

По состоянию на 13:20 пожар удалось локализовать.

Отметим, что сегодня же, 5 июня, стало известно об эвакуации 40 человек из жилого дома на проспекте Энтузиастов. В одной из квартир взорвался газ, в результате чего ее обитатель получил повреждения средней тяжести и был госпитализирован.