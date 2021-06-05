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13:46

Петербург подписал на ПМЭФ соглашения более чем на 200 млрд рублей

фото ЗакС политика Петербург подписал на ПМЭФ соглашения более чем на 200 млрд рублей

Общий объем подписанных представителями Смольного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) соглашений превысил 200 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Беглова. По оценке чиновника, встреча гостей и участников со всего мира организована на высочайшем уровне, и благодарить за это следует не только петербуржцев.

"Чтобы мы могли первыми в мире провести очно такое крупное международное мероприятие, нужно было постараться всей стране. Президент дал высокую оценку деловой активности Петербурга. Глава государства отметил нас среди лидеров нового рейтинга АСИ - Национального рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, отметил, что мы вкладываем серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей", - произнес Беглов.

Тем временем, контракты, подписанные администрацией Ленинградской области, еще составили еще более внушительную сумму. Регион в этом году обновил собственный рекорд.

"Заключено для Ленобласти инвестиционных соглашений на 1 трлн 32 млрд 36 млн рублей", - написал у себя в Instagram губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, что сегодня, 5 июня, проводится заключительный день работы ПМЭФ, который в 2021 году посвятили "экономике новой реальности". В прошлом году форум не состоялся из-за первой волны пандемии коронавируса.

фото: скриншоты трансляции ПМЭФ-2021


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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