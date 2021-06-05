Петербург подписал на ПМЭФ соглашения более чем на 200 млрд рублей

Общий объем подписанных представителями Смольного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) соглашений превысил 200 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Беглова. По оценке чиновника, встреча гостей и участников со всего мира организована на высочайшем уровне, и благодарить за это следует не только петербуржцев.

"Чтобы мы могли первыми в мире провести очно такое крупное международное мероприятие, нужно было постараться всей стране. Президент дал высокую оценку деловой активности Петербурга. Глава государства отметил нас среди лидеров нового рейтинга АСИ - Национального рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, отметил, что мы вкладываем серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей", - произнес Беглов.

Тем временем, контракты, подписанные администрацией Ленинградской области, еще составили еще более внушительную сумму. Регион в этом году обновил собственный рекорд.

"Заключено для Ленобласти инвестиционных соглашений на 1 трлн 32 млрд 36 млн рублей", - написал у себя в Instagram губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, что сегодня, 5 июня, проводится заключительный день работы ПМЭФ, который в 2021 году посвятили "экономике новой реальности". В прошлом году форум не состоялся из-за первой волны пандемии коронавируса.

фото: скриншоты трансляции ПМЭФ-2021

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