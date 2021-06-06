В открытом Путиным памятнике Александру III обнаружили "орденскую" неточность: ошибку оперативно исправили

Днём ранее в Гатчине Владимир Путин и Александр Беглов приняли участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине: в тот же вечер пользователи Twitter, а также главред "Эха Москвы" Алекей Венедиктов, обнаружили, что на императора "приколот" исторически неверный орден.

Дело в том, что звезда на ордене Апостола Андрея Первозванного, которого был удостоен Александр III, звезда имеет восемь лучей, а не шесть, как отобразил скульптор Владимир Бродарский.

"Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно", - оповестил у себя в Instagram Бродарский.

Фото: Администрация Ленобласти

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