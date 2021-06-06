Черногория открыла границы для россиян: сдавать тест на COVID-19 не нужно

Руководство Черногории разрешило российским туристам въезжать на территорию страны на "доковидных" условиях: сдать ПЦР-тест на наличие инфекции им нужно не будет, уведомил в разговоре с ТАСС министр экономического развития Черногории Яков Милатович.

"Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии", - известил чиновник.

Кроме того, напомнил министр, для того, чтобы попасть в страну, россиянам нет необходимости оформлять визу, с 1 апреля до 31 октября 2021 года граждане РФ имеют право находиться на территории республики до 90 дней, имея при себе только удостоверяющий личность документ.

В случае, если кто-то из путешественников подхватит COVID-19, им будет обеспечена бесплатная медицинская помощь, пообещал Милатович. К тому же, добавил он, если россиянам нужен будет ПЦР-тест для возвращения в свою страну, правительство Черногории поможет сделать его бесплатно.

Следует добавить, что прямых рейсов из РФ в Черногорию на данный момент нет.