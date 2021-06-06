В Ленобласти объявили штормовое предупреждение: на регион движется гроза

Погода вносит коррективы в региональную повестку: по прогнозам синоптиков, ожидаемые в Ленобласти завтра, 7 июня, грозы обрушатся на 47 регион уже сегодня, проинформировали в местном управлении МЧС. Объявлено штормовое предупреждение.

Тучи стягиваются на область с севера. Как показывает сервис "Яндекс.Погода", первым может "намокнуть" Выборгский район.

Ввиду ожидаемых гроз спасатели рекомендуют гражданам в ближайшее время покинуть леса и водоёмы.

В Петербурге, в свою очередь, тоже изменились погодные данные: представлявшийся безоблачным вторник, 8 июня, может не обойтись без дождей.