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9:52

Коллекторы пожаловались в СК на Милонова, назвавшего их "паразитами" и "гаденышами"

фото ЗакС политика Коллекторы пожаловались в СК на Милонова, назвавшего их "паразитами" и "гаденышами"

Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась с жалобой к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину, требуя проверить на наличие признаков возбуждения ненависти или вражды (статья 282 УК) депутата Госдумы Виталия Милонова, делится РБК.

Причина претензий представителей отрасли - нелицеприятные высказывания политика в их адрес. В НАПКА заказали независимую лингвистическую и социологическую экспертизу, по результатам которой в словах Милонова выявили "враждебность".

Милонов выступал с инициативой запретить коллекторам занимать какие-либо должности, лишать их пенсий, гражданства и отправлять их на исправительные работы. В жалобе НАПКА приводится также ссылка на эфир НТВ с участием депутата, в котором он, среди прочего, именовал коллекторов "нелюдями", "сволочами", "паразитами" и "гаденышами".


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