Защитники Фарфоровского моста передадут почти 40 тысяч рублей в приюты для животных

Защитники Фарфоровского моста организовали благотворительный аукцион и намерены перевести вырученные деньги в приюты для животных, сообщили организаторы аукциона.

Среди лотов были 13 картин петербургских художников с видами моста и прилегающей станции Фарфоровская и выполненная к аукциону кожаная сумочка. Всего были проданы девять картин, выручено 39,5 тысяч рублей. Эти деньги организаторы направят в приюты для кошек Villa cats при благотворительном фонде "Мурград" и для собак "Полянка".

По словам организаторов, они намерены выпустить большой календарь с фотографиями картин, которые были написаны к аукциону. Они хотят отправить по одному экземпляру губернатору Александру Беглову, директору РЖД Олегу Белозерову и начальнику ОЖД Виктору Голомолзину.

"Чтобы они каждый день смотрели, какую красоту хотят разрушить, и икали", - пошутили организаторы.

Фарфоровский мост, построенный в 1910 году - старейший из сохранившихся в Петербурге многоарочных путепроводов. Смольный и РЖД обсуждают планы его реконструкции, в феврале 2021 года было решено построить новый путепровод южнее нынешнего, а старый снести. Активисты выступают за сохранение моста.

фото предоставлено организаторами аукциона

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