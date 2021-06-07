Ввиду старта Евро-2020 петербургское метро будет работать в ночь на 13 июня

Станции петербургского метрополитена будут доступны для горожан в ночь на 13 июня: 12 числа начинаются матчи Чемпионата Европы по футболу, в связи с чем руководство подземки и приняло соответствующее решение.

Впрочем, пассажиры смогут воспользоваться не всеми станциями, закрыты будут: "Достоевская", "Садовая", "Площадь Александра Невского-2", вестибюль 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 станции "Девяткино", вестибюль 1 станции "Московская", вестибюль 2 станции "Невский проспект", вестибюль 2 станции "Проспект Славы", вестибюль 1 станции "Дунайская".

Особо отмечается, что с 02:00 до 04:30 кассы метрополитена будут реализовывать продажу только жетонов и только за наличный расчет.

12 июня на "Газпром арене" пройдёт матч между сборными Бельгии и России. Старт игры - 21:00.

К слову, закрытая ныне станция "Зенит", вернётся к работе 10 июня.