Туристы стали приезжать в Петербург на дольший срок и оставлять больше денег

Среднестатистический гость Петербурга из другого региона страны оставлял здесь порядка 37,7 тысяч рублей, сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев во время своего доклада в Заксобрании 7 июня, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Корнеев рассказал, что по итогу 2019 года "средний чек" составлял 36,6 тысяч рублей.

- В условиях пандемии это очень и очень неплохая поддержка экономики и занятости в городе, - отметил председатель комитета.

По словам Корнеева, увеличилось и среднее время пребывание гостей в Петербурге: с 2-х до 3-5 суток.

Всего за 2020 год Петербург посетили 2,9 млн туристов. Из них 500 тысяч - жители других стран, успевших приехать в Северную столицу в первые месяцы года. Въездной туристический поток просел почти на 22%, подчеркнул Корнеев. При этом Петербург вошёл в пятёрку самых популярных регионов страны по программе туристического кэшбэка, уступив первые места черноморским курортам.

Сергей Еремеев