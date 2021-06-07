В Красногвардейском районе откроют новый центр детского и юношеского творчества

На территории петербургского Красногвардейского района будет возведён новый центр детского и юношеского творчества, проинформировали в пресс-службе Смольного.

Новое здание также получит центр "Охта", ныне разделённый на две площадки, одна из которых находится на проспекте Металлистов, а другая - на Панфиловской улице.

Объект будет построен на проспекте Энергетиков: он будет представлять из себя четырёхэтажный дом творчества общей площадью 5 тысяч кв. метров.

Участок под строительство выделили инвестору "СЗ Легенда Малоохтинского".

"Во-первых, это позволит расширить образовательную деятельность центра и привлечь большее количество учащихся. Во-вторых, будущий объект станет ещё одной точкой на карте социальной инфраструктуры Петербурга. Мы должны создавать необходимые условия для обучения и развития нашей молодёжи", - представил инициативу города градоначальник Александр Беглов.

Как только строительство будет завершено, здание центра поступит на баланс Петербурга.

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