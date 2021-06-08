Главу Бурятии оштрафовали за пикник с костром на берегу реки

Управление МЧС по Бурятии оштрафовало главу республики Алексея Цыденова за разведение костра на природе, сообщил Цыденов в своем Instagram.

"Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!", - написал Цыденов.

В опубликованном главой Бурятии постановлении говорится, что Цыденов развел костер "для приготовления пищи" на берегу реки Иркут недалеко от села Жемчуг днем 5 мая, нарушив постановление правительства Бурятии. Указано, что чиновник нарушил ч. 2 ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности), впервые привлекается к административной ответственности и раскаялся в своем поступке.

Цыденову назначен штраф в 3 тысячи рублей.

В Бурятии в рамках действующего противопожарного режима сейчас запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, бросать горящие спички и окурки.

фото: kremlin.ru