Петербург оказался лидером по числу "пьяных преступлений"

Специалисты компании Delta Системы безопасности выяснили, что больше всего преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, происходит в Петербурге, Москве и Челябинске, передает РИА "Новости".

В компании проанализировали более 100 тысяч тревожных вызовов за 2019 - 2021 годы.

"Увидели закономерность, что ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, – растет, а лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург", - рассказали в компании.

В 2020 году число таких правонарушений выросло на 23% по сравнению с 2019-м, а в 2021-м с января по май набралось около 20% от всех правонарушений в городе.

Кроме Москвы и Челябинска, в топ-5 вошли Самара, Нижний Новгород и Казань. Самая благоприятная ситуация - в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане.

По числу правонарушений лидируют дебоши и открытые конфликты - почти половина от общего числа в каждом из исследуемых годов. На втором месте кражи и их попытки, на третьем - нарушение общественного порядка.

Среди "пьяных" преступлений называют и серьезные, и курьезные, вплоть до "романтических". В качестве примера приводят историю, когда в мае 2020 года в Красногвардейском районе пьяный мужчина требовал от продавщицы прогуляться с ним во двор и выпить, ссылаясь на то, что пить в одиночку - это алкоголизм.