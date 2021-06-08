ЕСПЧ присудил "болотнику" Непомнящих 7,5 тысяч евро компенсации

Страсбургский суд выпустил постановление по делу россиянина Ивана Непомнящих, который был осужден и пробыл 2,5 года в колонии после демонстрации 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Согласно документу, Российская Федерация как член Совета Европы должна выплатить активисту 7,5 тысяч евро за нарушение его прав в ходе уголовного преследования. По мнению ЕСПЧ, РФ нарушила в отношении демонстранта 11 статью Европейской конвенции - о свободе собраний и объединений.

По версии российских властей, Непомнящих после начавшегося разгона акции применил силу к двум полицейским, за что и был осужден. В свою очередь, ЕСПЧ трактует поведение россиянина как спонтанную реакцию на жесткие действия силовиков, а наказание для Непомнящих считает несоразмерным содеянному.

Напомним, что "болотное дело", по которому осудили десятки демонстрантов, возникло по итогам столкновений с полицией на Болотном острове в столице. По мнению многих участников митинга девятилетней давности, полиция способствовала созданию давки. Акция проводилась за день перед инаугурацией Владимира Путина, решившего пойти на свой третий президентский срок.