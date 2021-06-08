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13:05

Фан-зону на Конюшенной площади разрисуют "футбольными" граффити

фото ЗакС политика Фан-зону на Конюшенной площади разрисуют "футбольными" граффити

К началу чемпионата Европы по футболу на Конюшенной площади, которая станет одной из фан-зон, появятся работы граффитистов. Как сообщает пресс-служба Смольного, художникам выделили более 650 квадратных метров забора для создания изображений на спортивную тематику. Ожидается, что за дело возьмутся более двадцати авторов.

"Фестиваль имеет особую ценность, поскольку здесь у художников есть свобода для творчества, которым они могут поделиться с жителями и гостями города в самом его центре. Роспись станет невероятно большим и приятным подарком городу в честь праздника футбола", - считают кураторы акции Леша Бурстон и Владимир Saone.

Напомним, что Петербург примет семь матчей стартующего 11 июня турнира Евро-2020, перенесенного на год из-за пандемии коронавируса. Помимо Конюшенной площади, фан-зоны организуют на Дворцовой площади и перед дворцом спорта "Юбилейный".

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