Московские чиновники отказались называть одну из улиц в честь Лужкова

Столичные власти отказали гражданам, добивавшимся переименования 4-ой улицы 8 марта в честь бывшего мэра Юрия Лужкова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальное письмо от департамента культурного наследия Москвы. Чиновники указывают, что присвоение имени того или иного человека возможно только безымянным или новым улицам. Кроме того, со дня смерти Лужкова еще не прошло десяти положенных лет, а значит, улица Лужкова до конца 2029 года может появиться только по инициативе президента или действующего мэра.

Имеются у чиновников и другие доводы, препятствующие выполнению просьбы москвичей.

"На основании изложенного название одного из объектов улично-дорожной сети города Москвы в честь Ю.М. Лужкова будет иметь максимальное фонетическое сходство до степени смешения с другими объектами города Москвы: Лужнецкая набережная, Лужнецкий проезд, улица Лужская, улица Лужники", - гласит текст ответа.

Ранее письма с просьбой назвать одну из улиц или площадей именем Лужкова подписывали депутаты Госдумы и деятели культуры. Второй мэр Москвы возглавлял город с 1992 по 2010 годы и был отправлен в отставку при президенте Дмитрии Медведеве в связи с утратой доверия.