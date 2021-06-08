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16:54

Вишневский борется с администрацией бара на Боровой из-за ночного шума

фото ЗакС политика Вишневский борется с администрацией бара на Боровой из-за ночного шума

Петербургский депутат Борис Вишневский рассказал в своем Telegram-канале о странностях, связанных с судебным рассмотрением жалоб на несоблюдение ночной тишины в баре на Боровой улице, 21. Сотрудники комитета по законности признали факты нарушений законодательства, однако составленные протоколы суд отправил чиновникам обратно как некорректно составленные. 

"Причем вернули их "в сроки, исключающие возможность доработки". Кто затянул – суд или комитет, - неясно. И большой вопрос к комитету: почему составили протоколы с недостатками? Но после этого комитет просто прекратил дела по срокам давности", - констатировал Вишневский, выражая недовольство.

По мнению депутата ЗакСа, чиновники попросту отказались нести всякую ответственность за имеющуюся проблему, в результате чего от ответственности ушли и нарушители спокойствия жильцов. Тем не менее, Вишневский обещает продолжить борьбу с объектами жалоб.


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