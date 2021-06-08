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17:22

Пострадавших при борьбе с огнем в Невской мануфактуре пожарных перевели из реанимации

фото ЗакС политика Пострадавших при борьбе с огнем в Невской мануфактуре пожарных перевели из реанимации

Пожарные Борис Старковский и Антон Соколов, которые серьезно пострадали при тушении огня на Невской мануфактуре, переведены из реанимации в отделение Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на представителей центра.

По словам врачей, у обоих пожарных положительная динамика. Однако медики пока не дают прогнозов о выписке. 

Напомним, Невская мануфактура загорелась 12 апреля: пожар пришлось тушить несколько дней, огонь распространился на площадь в 10 тысяч кв. метров. При тушении огня погиб пожарный Иван Белецкий. 

В отношении руководства АО "Невская мануфактура" СК возбудил три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и о нарушении требования сохранения памятника культуры. Гендиректор организации Максим Макеев и его заместитель арестованы. Также суд оштрафовал руководство АО за нарушение правил пожарной безопасности.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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