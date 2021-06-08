КИО судится с арендатором заброшенного ресторана в Удельном парке

Подведомственное комитету имущественных отношений ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" добивается через суд расторжения договора аренды с компанией "Картман и Брофловски", которая временно распоряжается зданием полуразрушенного бывшего ресторана в Удельном парке. Договор был заключен на полстолетия в 2018 году, и, вопреки обещаниям, арендатор с тех пор не привел сооружение по адресу проспект Энгельса, 28к2 в порядок. Об этом сообщает строительное издание "Канонер".

Между тем, в декларируемые первоначально планы ООО "Картман и Брофловски" входило приспособить здание 1958 года постройки под современную гостиницу. По сей день оно продолжает стоять с выбитыми окнами и поврежденной кровлей, изрисованное вандалами. За непроведение ремонта годом ранее арендатора уже штрафовали на 1,2 млн рублей.

В еще одном иске к контрагенту чиновники добиваются выплаты арендной задолженности и неустойки.