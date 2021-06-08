В Петербурге насчитали почти три сотни праздников и концертов чиновников на 461 млн рублей за время эпидемии

Государственные заказчики в Петербурге за время эпидемии коронавируса провели почти три сотни культурных мероприятия на сумму 461,2 млн рублей, выяснил расследователь Дмитрий Сухарев в рамках медиапроекта NewsPrice.

Сухарев совместно с коллегами проанализировал государственные и муниципальные контракты на праздничные мероприятия, концерты и спектакли, которые прошли после введения в Петербурге режима повышенной готовности в марте 2020 года. В статистику не вошли спортивные, образовательные мероприятия и экскурсии.

Выяснилось, что таких мероприятий в городе было проведено 292, сумма контрактов составила 461,2 млн рублей. По подсчетам, к участию в праздниках привлекли как минимум 423 тысячи петербуржцев.

Больше всего мероприятий провели в Центральном районе: 68, на них потратили 25,1 млн рублей. На втором месте - Невский район, где мероприятий провели почти в два раза меньше, - 32 - а потратили на них почти вдвое больше: 47,4 млн. На третьем месте Калининский район, в котором провели 27 мероприятий за 43,9 млн рублей. Четвертое место по количеству и первое место по тратам занял Приморский район: 20 мероприятий за 49,7 млн рублей в сумме.

Авторы расследования отметили, что не все праздничные контракты можно найти на сайте госзакупок: с апреля 2020 года заказчики могут заключать контракты на покупку билетов в театры и на концерты на сумму не более 600 тысяч рублей без проведения конкурсных процедур, и объем этих закупок не должен превышать 10% совокупного годового объема. Публиковать информацию об этих контрактах заказчики не обязаны.

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