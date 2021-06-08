18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

19:20

Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на украинскую форму с изображением Крыма

фото ЗакС политика Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на украинскую форму с изображением Крыма

Руководство Российского футбольного союза (РФС) направило официальное обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выражая протест против внешнего вида формы сборной Украины для Евро-2020, которую представили 6 июня: на одежде изображены очертания полуострова Крым.

"Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - цитирует пресс-служба РФС текст письма.

Спортивные чиновники указали европейским коллегам на то, что регламент УЕФА по экипировке запрещает политические высказывания.

Напомним, что присоединение Крыма к России в марте 2014 года не признало подавляющее большинство государств мира.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:28 "Работаем в усиленном режиме": В Покровской больнице объяснили очереди из скорых

20:58 РПЦ опровергла сведения о своем интересе к зданиям старых "Крестов"

20:32 Продажи билетов на петербургские электрички приблизились к "доковидному" уровню

19:58 Самарским активистам присудили компенсации из-за отказа чиновников согласовывать митинг

19:43 Депутат ЗакСа Амосов хочет запретить губернатору одной поправкой изменять весь бюджет Петербурга

19:21 Наблюдать за конференцией "Единой России" в Петербурге можно будет только с ПЦР-тестом

19:20 Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на украинскую форму с изображением Крыма

18:57 В Женеве Навальному заочно присудили премию мужества

18:54 Пользователи "Госуслуг" заметили взлом своих аккаунтов для использования на сайте праймериз "Единой России"

18:51 Петербургские чиновники соберут 1000 человек для рекордного перетягивания каната

18:38 Смольный закупает автобусы в рамках транспортной реформы

18:28 В СЖ Петербурга прокомментировали проверку в отношении Веснина о "клевете" на полицию из-за бургеров

17:56 В Петербурге насчитали почти три сотни праздников и концертов чиновников на 461 млн рублей за время эпидемии

17:54 КИО судится с арендатором заброшенного ресторана в Удельном парке

17:37 В Петербурге растет коронавирусный коечный фонд

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru