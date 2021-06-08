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20:32

Продажи билетов на петербургские электрички приблизились к "доковидному" уровню

фото ЗакС политика Продажи билетов на петербургские электрички приблизились к "доковидному" уровню

В Петербурге вырос спрос на поездки в пригородных электричках, передает пресс-служба Смольного со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова. По его данным, показатели близки к тем, что предшествовали началу пандемии коронавируса и сопутствующим ограничениям. По оценке Белозерова, в возвращении пассажиропотока к уровню 2019 года есть заслуга городских чиновников.

"Компания РЖД" всегда была надёжным партнёром нашего города", - со своей стороны, заметил губернатор Александр Беглов.

Отметим, что обмен благодарностями состоялся в рамках первого в истории России разговора по квантовой связи. В знаковой беседе также принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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