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9:31

"Ты наверняка знаешь о ситуации": Компании кикшеринга убирают электросамокаты с улиц Петербурга

фото ЗакС политика "Ты наверняка знаешь о ситуации": Компании кикшеринга убирают электросамокаты с улиц Петербурга

Кикшеринговые компании, предоставляющие в аренду электросамокаты, минувшей ночью известили о том, что вынуждены временно приостановить свою работу: средства передвижения постепенно исчезают с улиц Петербурга, пишет "Бумага".

Пропали, в частности, самокаты Whoosh, Molnia, Urent, Eleven и Busy-Fly. Перед этим многие ввели запрет либо ограничили скорость передвижения по центру Северной столицы. Аренда аналогично запрещена с полуночи.

"Мы убираем все самокаты. Ты наверняка знаешь из СМИ о ситуации с самокатами. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства", - уведомили клиентов в сервисе Molnia.

Речь идёт о массовых обысках в компаниях кикшеринга и уголовном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), которое было возбуждено после избиения бандой самокатчиков врача в центре города.

Скорость передвижения на электросамокатах ограничили днём ранее постфактум проведенного в Смольном совещания с участием представителей бизнеса и профильного комитета по транспорту.

При этом требования убрать средства передвижения с улиц города в комтрансе не звучало.

"Нет, комитет по транспорту на заседаниях рабочей группы обсуждал ограничения скорости и мест парковки самокатов", - сообщили "Бумаге" в пресс-службе ведомства.

Последний обыск у компании кикшеринга был проведён 7 июня.

Ранее в Смольном высказывались о необходимости ужесточения контроля за арендой электросамокатов из-за участившихся сообщений о происшествиях с участием такого вида транспорта. 

Обновлено 10:50 В разговоре с "Фонтанкой" представители WHOOSH прокомментировали причину, по которой компании решили убрать свою технику с улиц.

"Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh принял решение приостановить работу платформы и оказание услуг в Санкт-Петербурге. Решения связано с возможностью урегулировать регламент работы сервисов кикшеринга с администрацией города", - объяснили в сервисе.

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