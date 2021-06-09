Сторонники партии "Новые люди" высадили деревья на месте лесных пожарищ в Ленобласти

На протяжении последних трёх месяцев волонтёры партии "Новые люди" высаживали в Ленинградской области деревья на местах, наиболее пострадавших от пожаров в 2020 году, пишет КП.

"Высаживаем новые деревья в тех местах, где пожар полностью уничтожил лес. Сейчас посадили саженцы сосны. Когда вернемся сюда через 5-10 лет – здесь будет новый лес", - поделился сторонник партии Юрий Фролов.

Первая акция прошла в Кингисеппском районе, где высадили 4 тысячи сосен, на очереди - другие районы 47 региона.

"Эковолонтерство в Ленинградской области нужно развивать. У нас сотни сторонников. Такие акции "Новых людей" пойдут на пользу жителям области", - считает другая сторонница политячейки Лариса Лукина.

В партии пообещали проводить подобные акции и в других регионах РФ.