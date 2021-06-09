Пиотровский подсчитал примерное число иностранных болельщиков для матчей Евро-2020

Петербургский губернатор Борис Пиотровский представил свою предварительную количественную оценку футбольным болельщикам из-за рубежа, которые планируют посетить игры чемпионата Европы в городе.

"До 10 тыс. иностранных болельщиков мы ожидаем на каждый матч", - цитирует его ТАСС.

Еще больше точности в оценках он пообещал сразу после начала соревнований. Кроме того, Пиотровский рассказал, что организаторам Евро-2020 удастся избежать давки в фан-зонах благодаря удобной электронной системе слежения за болельщиками: на сайте футбольной деревни будет непрерывно обновляться информация об уровне заполненности той или иной фан-зоны.

Напомним, Петербург примет семь матчей турнира, первый из которых пройдет 12 июня. На трибуны во время каждой игры, в соответствии с указаниями Роспотребнадзора, смогут пустить не более 34 тысяч болельщиков.