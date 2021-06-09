В Ленобласти увеличили коронавирусный коечный фонд

Вслед за Смольным о наращивании мощностей инфекционного коечного фонда объявили в правительстве Ленобласти. Теперь, после того, как 230 коек открыли в Лужской больнице, он состаляет 1181 место. При этом 260 мест пока остаются свободными.

В пресс-службе регионального правительства продолжают напоминать о том, что сдержать рост заболеваемости можно только при помощи массовой иммунизации населения одной из трех отечественных вакцин. Всего в Ленобласти это сделали чуть менее 200 тысяч человек.

Отметим, что в среду 9 июня впервые с марта суточный прирост официального числа коронавирусных больных в России превысил 10 тысяч человек.